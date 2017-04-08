Хайнс: ЦСКА не нужно думать о «Басконии»

Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями от победы в матче с «Олимпиакосом», а также прокомментировал предстоящие четвертьфинальные встречи с «Басконией».
«Матч получился напряжённым. Несмотря на то что он не имел турнирного значения, обе команды продемонстрировали желание победить. Мы в этом преуспели больше.
Что думаю по поводу встречи в плей-офф с «Басконией»? Честно говоря, не думаю о сопернике, больше о нас самих. На этой стадии ни один соперник не может быть слабым, так что мы должны в первую очередь концентрироваться на своей игре.
Нужно идти от матча к матчу. Вначале мы должны брать домашние победы, а потом уже думать о встрече в Витории», — передаёт слова Хайнса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.