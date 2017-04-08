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Репеша: поражение от УНИКСа вызвано усталостью игроков «Милана»

8 апреля 2017, суббота. 01:07. Баскетбол
Главный тренер «Милана» Ясмин Репеша прокомментировал поражение команды от УНИКСа (68:91) в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Миланцы пропустили казанцев вперёд по дополнительным показателям и заняли последнее место в турнирной таблице.

«Необходимо извлечь уроки из этого поражения и не повторять тех же ошибок в будущем. В последние несколько недель у нас возникли проблемы с составом, ощущается нехватка игроков. Сегодня вернулся Сандерс, и он показал себя с лучшей стороны. Также вернулся Симон, но ему не удалось показать хорошую игру. Это вполне ожидалось. Произошедшее с Абассом отражает наши проблемы. Авуду у нас самый молодой, самый атлетичный, и при этом он заработал пять фолов менее чем за 9 минут. В последнее время Абасс проводил по 35 минут на паркете. Мы просто выдохлись», — приводит слова Репеши пресс-служба Евролиги.
Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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