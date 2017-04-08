«Атланта» прервала четырёхматчевую победную серию «Кливленда»

«Атланта Хоукс» на выезде переиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 114:100 в матче регулярного чемпионата НБА.
В поединке несколько раз менялся лидер — в ходе второй четверти «Атланта» вела с отрывом в 12 очков, а в третьей двенадцатиминутке 9-очкового преимущества добился «Кливленд». В заключительном игровом отрезке «Хоукс» не оставили шанса своему сопернику, оторвавшись на 14 очков.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс — на его счету 27 очков. Дабл-даблом в составе «Кавальерс» отметился Кевин Лав (15 очков, 15 подборов). У «Атланты» Тим Хардуэй-младший набрал 22 очка, у Майка Данливи 20 очков.
«Атланта» одержала 41-ю победу в сезоне и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Кливленд» потерпел первое поражение в 5 матчах и располагается на 1-месте с 51 победой.