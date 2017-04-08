«Торонто» с трудом одолел «Майами», Дерозан набрал 38 очков

«Торонто Рэпторс» вырвал победу у «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 96:94 в пользу хозяев.Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал, на счету которого 38 очков. Ещё 14 набрал Кори Джозеф. У «Майами» дабл-даблы оформили Джеймс Джонсон (22 очка, 10 подборов) и Хассан Уайтсайд (12 очков, 10 подборов), Горан Драгич набрал 18 очков.Это четвёртая победа «Рэпторс» в последних пяти матчах.