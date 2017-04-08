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Сильвер: НБА уделит больше времени проблеме пропуска звёздами матчей ради отдыха

8 апреля 2017, суббота. 09:31. Баскетбол
Комиссионер НБА Адам Сильвер подвёл итоги заседания владельцев клубов лиги, на котором обсуждалась проблема, когда тренеры оставляют в запасе звёздных игроков во время матчей, чтобы предоставить им отдых.

«На данный момент – эта наша главная проблема. Мы уделим этому вопросу больше времени.

Во время общения с владельцами мы решили, что лучше предоставлять отдых звёздам в домашних матчах и стараться избегать ситуаций, когда в запасе остаются сразу несколько звёзд, особенно в статусных поединках. Соблюдение этих принципов в значительной степени улучшило бы ситуацию», – приводит слова Сильвера ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Адам Сильвер
Новости. Баскетбол
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