Сильвер: НБА уделит больше времени проблеме пропуска звёздами матчей ради отдыха

Комиссионер НБАподвёл итоги заседания владельцев клубов лиги, на котором обсуждалась проблема, когда тренеры оставляют в запасе звёздных игроков во время матчей, чтобы предоставить им отдых.«На данный момент – эта наша главная проблема. Мы уделим этому вопросу больше времени.Во время общения с владельцами мы решили, что лучше предоставлять отдых звёздам в домашних матчах и стараться избегать ситуаций, когда в запасе остаются сразу несколько звёзд, особенно в статусных поединках. Соблюдение этих принципов в значительной степени улучшило бы ситуацию», – приводит слова Сильвера ESPN.