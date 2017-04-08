Лю: «Кливленд» не проявил к игрокам «Атланты» должного уважения

Главный тренер «Кливленд Кавальерс»прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (100:114).«Мы показали плохой баскетбол сегодня. Нам удалось победить «Бостон», но потом мы выходим на паркет и играем вот так. Мы не сумели закрепить успех в матче против команды, которая выступала без своих основных игроков.«Кливленд» не проявил к сопернику должного уважения. Мы думали, что нам удастся легко переиграть их. Вот такими мы были и такими являемся. Я ненавижу это. Такие вещи не проходят бесследно, особенно, когда ты пытаешься занять первое место», – приводит слова Лю ESPN.