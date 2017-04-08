Керр: возвращение Дюранта повлияет на всех игроков «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз»поделился ожиданиями от возвращения в строй форвардапосле месячного отсутствия из-за травмы колена.«Это идеальная ситуация для него – сыграть в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Кевин сможет набрать форму, почувствовать бросок и ритм. Его возвращение положительно скажется на всей команде, ведь мы сможем предоставить больше отдыха другим игрокам и при этом не потеряем привычный для себя игровой ритм», – приводит слова Керра ESPN.Ожидается, что Дюрант сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится 9 апреля.