Анциферов: главное сейчас для «Автодора» — вернуть уверенность в себе

Главный тренер «Автодора»рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, который состоится 9 апреля в Саратове.«Готовимся к предстоящей игре с «Пармой» самым серьёзным образом. Осознаём весь груз ответственности перед болельщиками за поражения в последних встречах. Главное сейчас — вернуть уверенность в себе. У нас огромное желание выиграть и показать хороший баскетбол. Тем более в домашнем матче, перед своими болельщиками, которые всегда горячо поддерживают и заводят нас, мы просто не имеем права на ошибку», — приводит слова Анциферова официальный сайт «Автодора».