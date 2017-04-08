Курское «Динамо» разгромило московских одноклубниц и пробилось в финал ЧР

Курское «Динамо» одержало разгромную победу над московским «Динамо» со счётом 98:62 во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин, благодаря чему пробилось в финал турнира.В составе победительниц стоит отметить Ннемкади Огвумике, которая набрала 17 очков и совершила 4 подбора, а также Элену Сиак, записавшую в актив 17 очков и 9 подборов. У москвичек самыми результативными стали Варвара Псарева и Камиле Нацицкайте, которые набрали по 12 очков.В финальной серии представительницы Курска встретятся с екатеринбургским УГМК.