Ирвинга беспокоит боль в левом колене

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс»сообщил, что испытывает боли в левом колене, на котором он перенёс операцию в 2015 году.«Это был ужасный день для меня и моего колена. Это всегда трудно, даже спустя год после операции. Такое ощущение, что у тебя в колене шурупы. Я делаю всё, что могу, чтобы заботиться о своём колене, и сознательно подхожу к этому вопросу. Но иногда всё равно бывает больно. И мне нужно просто смириться с этим», — приводит слова Ирвинга Clevelend Plain Dealer.