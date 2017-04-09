Лиллард установил рекорд «Портленда», набрав 59 очков за матч

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс», набрав 59 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз», установил новый рекорд организации по результативности за поединок. Предыдущим высшим достижением владел Дэймон Стадемайр, который записал в актив 54 очка в сезоне-2004/05.Лиллард реализовал 9 из 20 бросков с ближней и средней дистанций, 9 из 14 трёхочковых и 14 из 16 штрафных. Он уже третий раз в карьере набрал как минимум 50 очков за встречу.Матч закончился домашней победой «Портленда» со счётом 101:86.