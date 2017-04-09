Лиллард: Вонле виноват в том, что я не добрался до 60 очков

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс»в шутку обвинил партнёра по команде мощного форвардав том, что тот ввёл его в заблуждение относительно количества набранных очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз».«Когда я промахнулся во втором штрафном, то услышал громкое разочарование трибун, но не понял, в чём дело. А потом реализовал третий, поднял глаза на табло и увидел, что у меня 59 очков. И я подумал, что во всём виноват Вонле», – цитирует Лилларда ESPN.Встреча закончилась домашней победой «Портленда» со счётом 101:86, а Лиллард имел возможность набрать 61 очко, но за 23 секунды до конца отправил в цель только один из трёх штрафных.