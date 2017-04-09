Попович: ни один игрок «Сан-Антонио» не будет отдыхать в оставшихся матчах

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» остался недоволен готовностью команды к плей-офф.«Мы очень плохо действовали и в обороне, и в нападении. Никто не получит отдых в двух оставшихся поединках. Играть будут все. Мы и так давали достаточно возможностей отдохнуть каждому. К тому же нам уже не придётся проводить по две встречи за два дня и не будет долгих перелётов. Поэтому полезно начинать входить в ритм плей-офф», – цитирует Поповича ESPN.Встреча завершилась домашним поражением «Сан-Антонио» со счётом 87:98.