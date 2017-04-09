Василий Карасёв: против «Химок» ожидаю жёсткой игры кость в кость

Главный тренер «Зенита»накануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками» вспомнил о первой встрече команд в сезоне.«Химки» хорошо играют дома, особенно если у них будут в строю все баскетболисты. Когда в составе нет Алексея Шведа, это совсем другая команда. Думаю, что у соперника все игроки поправятся, поэтому настраиваемся на очень серьёзный поединок. Все прекрасно понимают, что борьба будет за второе место, значимость поединка сложно переоценить. Ожидаем, что игра будет жёсткая, кость в кость. Будем играть на победу, потому что она нужна и «Химкам», и «Зениту». Конечно, будут свои наработки, но домашняя встреча показала, что выбранная нами тактика была правильная. Придётся немного улучшить качество исполнения в нападении, но кардинально менять ничего не будем», – цитирует Карасёва официальный сайт клуба.