Уайтсайд: Споэльстра мотивировал меня остановить кого угодно

Центровой «Майами Хит»рассказал, как главный тренер командымотивировал его отзащищаться в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс».«Споэльстра сказал, что мне не хватает самой малости, чтобы получить титул лучшего игрока оборонительного плана по итогам сезона. Когда наставник, приводивший команду к трём чемпионским титулам, говорит такое, это значит очень много. Я был готов остановить кого угодно и постарался поставить блок-шот для команды», – цитирует Уайтсайда ESPN.Встреча закончилась выездной победой «Майами» со счётом 106:103, а Уайтсайд на последних секундах заблокировал бросок атакующего защитника соперника Брэдли Била.