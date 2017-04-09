Окулов: «Енисей» не бросил играть после вылета из Кубка ФИБА Европа

Главный тренер «Енисея»прокомментировал победу своей команды над рижским ВЭФом со счётом 88:71 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«В начале игры сказалось то, что наши игроки были перенастроены. Хочу отметить, что наша команда после вылета из Кубка ФИБА Европа не бросила играть, вышла в плей-офф Лиги ВТБ и действует на максимуме. В начале встречи у нас случилась паника и путаница в защите. Когда стало ясно, что эта проблема массового характера, я взял ранний тайм-аут, и далее нам удалось выполнить задачи, над которыми мы работали всю неделю», — приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.