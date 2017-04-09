23 очка Карасёва помогли «Зениту» одолеть «Химки»

«Зенит» продлил свою победную серию до 13 поединков, обыграв на выезде подмосковные «Химки» в центральном поединке очередного тура Единой лиги ВТБ.В первой четверти хозяева оформили рывок, выиграв её с перевесом в 8 очков – 23:15. Однако уже начиная со второй десятиминутки «Зенит» стал сокращать отставание в счёте. На большой перерыв гости ушли, уступая «Химкам» 3 очка.В третьей четверти «Зенит» внёс решающий перелом в ход встречи, победив в ней 22:11. В заключительном игровом отрезке, несмотря на все попытки хозяев, подопечные Карасёва-старшего удержали преимущество, итоговая победа «Зенита» — 74:66.В составе победителей лучшим стал, набравший 23 очка, у «Химок» 18 очков в активе