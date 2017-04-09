Иванович: «Химки» упустили возможность финишировать на втором месте в Лиге ВТБ

Главный тренер «Химок»прокомментировал поражение от «Зенита» в домашней встрече, завершившейся со счётом 74:66 в пользу петербургской команды.«Мы проиграли матч, а вместе с ним упустили возможность финишировать на втором месте в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, однако наши цели не поменялись. Мы должны выйти в финал и попасть в Евролигу на следующий сезон. На мой взгляд, мы на это способны. В двух оставшихся матчах нужно сыграть намного лучше, проявить больше терпения.Сегодняшнюю встречу мы начали хорошо, у нас было преимущество, но был момент, когда игроки сделали две-три быстрые атаки, что привело к ошибкам. «Зенит» играл очень хорошо, а если против такой команды дать слабину и терять мяч, они за это накажут. Сегодня соперник показал отличное нападение, быстрые прорывы, за счёт чего смог вернуться в игру.Начало третьей четверти получилось неудачным, «Зенит» получил преимущество, играя быстро. Они бежали при первой возможности и забивали лёгкие мячи, а когда повели «+10», то уже было сложно отыграться. Дважды мы сокращали отставание до 4-6 очков, но в целом во всём матче моей команде не хватило терпения», — сказал Иванович.