«Кливленд» отчислил Лиггинса

«Кливленд Кавальерс» отчислил из состава защитника, сообщает официальная страничка команды в «Твиттере».В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист провёл за клуб из Огайо 61 поединок (19 в стартовой пятёрке), в которых набирал по 2,4 очка и совершал по 1,7 подбора в среднем за игру.Деандре Лиггинс появился в составе «Кливленда» в 2016 году. Это была его вторая попытка закрепиться в НБА, на стартовом этапе своей карьеры баскетболист пробовал свои силы в «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер» и «Майами Хит», после этого он выступал в Европе, в том числе защищая цвета «Красного Октября».