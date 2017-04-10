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Анциферов будет уволен из «Автодора» по окончании сезона

10 апреля 2017, понедельник. 00:24. Баскетбол
Саратовский «Автодор» отправит в отставку главного тренера команды Владимира Анциферова по завершении сезона, сообщают «Известия».

Для «Автодора» это уже станет третьей тренерской отставкой в сезоне. До октября 2016 года командой руководил латвийский специалист Николай Мазур, осенью его сменил Сергей Мокин, однако он сумел продержаться на тренерском мостике саратовцев лишь до декабря.

Владимир Анциферов, приступивший к обязанностям главного тренера «Автодора» в январе этого года, сумел вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов. В Единой лиге ВТБ дела команды складывались неудачно. Из последних семи матчей подопечные Анциферова одержали победы лишь в двух, лишившись шансов на попадание в плей-офф.

«Анциферов — хороший тренер, но ему чего-то не хватает. Возможно, харизмы, а возможно — жёсткости. Поэтому моя задача — найти тренера, который соответствовал бы нашим критериям, проповедовал скоростной, зрелищный баскетбол. Старомодный стиль мне не по душе. Есть ли у меня круг кандидатов? Есть, но пока — никаких имён. Не стоит набивать никому цену», — сказал «Автодора» Владимир Родионов.

При этом Родионов не исключил и вариант, при котором Анциферов останется в структуре клуба: «Всё будет зависеть от него. Если захочет остаться в Саратове, мы найдём ему занятие в клубе».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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