Рекордный трипл-дабл с 50 очками Уэстбрука помог «Оклахоме» одолеть «Денвер»

«Оклахома-Сити Тандер» одолел «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 106:105 в пользу гостей.
Главным героем матча стал разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук. Он набрал 50 очков, совершил 16 подборов и отдал 10 передач. Таким образом, Уэстбрук оформил 42-й трипл-дабл за сезон, установив новый рекорд НБА. Кроме того, именно его трёхочковый бросок с сиреной стал победным для «Оклахомы». За «Денвер» 34 очка и 10 подборов набрал Данило Галлинари, 23 очка в активе Николы Йокича.