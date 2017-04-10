«Локомотив-Кубань» победил УНИКС, Ян Вуюкас набрал 21 очко

«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над УНИКСом в матче очередного тура Единой лиги ВТБ. Краснодарцы уверенно начали поединок, выиграв первую четверть со счётом 25:19.Тем не менее во втором игровом отрезке казанцам удалось не только сравнять счёт, но и добыть минимальный перевес, на большой перерыв команды ушли при счёте 45:43 в пользу хозяев.Начиная с третьей четверти «Локомотив-Кубань» вернул инициативу в свои руки, перед заключительной десятиминуткой гости снова вели в счёте — 63:59. В последней четверти «Локомотив-Кубань» дожал соперника, оформив итоговый успех — 83:77.Лучшим в составе победителей стал Ян Вуюкас, набравший 21 очко, столько же баллов на счету Хоакина Колома из УНИКСа.