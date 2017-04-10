«Нью-Орлеан» объявил о подписании контракта с Тупаном

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» подписало контракт с французским атакующим защитником. Об этом сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Соглашение рассчитано до конца сезона.В текущем регулярном чемпионате Тупан дважды был заявлен на матчи в составе «Милуоки Бакс», однако так и не получил игрового времени. В минувшем сезоне француз выступал за «Денвер Наггетс». За команду из Колорадо он провёл 21 поединок, набирая в среднем по 3,6 очка, совершая по 1,5 подбора и раздавая по 0,7 передачи.Большую часть нынешнего сезона Тупан провёл в D-лиге, защищая цвета фарм-клуба «Торонто Рэпторс» — «Рэпторс 905».