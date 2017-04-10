Джеймс, Ирвинг и Лав пропустят игру «Кливленда» против «Майами»

Тренерский штаб «Кливленд Кавальерс» в предстоящем матче против «Майами Хит» обойдётся без лидеров команды.
Игру против флоридцев пропустят форварды Леброн Джеймс и Кевин Лав, а также разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, об этом сообщает Cleveland.
Джеймс вынужден взять паузу в выступлениях в связи с проблемами с икроножной мышцей правой ноги, Кевин Лав пропустит матч из-за болезни, а Ирвингу в матче не позволит сыграть тендинит левого колена.
Предстоящий поединок пропустит и Тристан Томпсон. Матч между «Майами» и «Кливлендом» начнётся 11 апреля в 02.30 по московскому времени.