Джордж и Уэстбрук — лучшие игроки недели в НБА

Форвард «Индиана Пэйсерс»и защитник «Оклахома-Сити Тандер»признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает пресс-служба лиги.На минувшей неделе «Индиана» одержала три победы в трёх матчах, а Джордж в них набирал в среднем по 31,7 очка и совершал по 9 подборов.«Оклахома-Сити» победила в трёх из четырёх поединков минувшей недели, а Расселл Уэстбрук совершал в этих матчах в среднем по трипл-даблу — 32,5 очка, 12,5 подбора и 10,3 передачи. К тому же в матче против «Денвер Наггетс» разыгрывающий побил рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов за сезон.