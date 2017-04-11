«Филадельфия» уступила «Индиане», потерпев 7-е поражение кряду

«Индиана Пэйсерс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 120:111 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал Пол Джордж, набравший 27 очков. Ещё 20 очков на счету Таддеуша Янга, а Майлз Тёрнер оформил дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов. За «Сиксерс» 24 очка набрал Тимоте Луваву, 17 — у Ричауна Холмса.
Эта победа стала для «Индианы» четвёртой кряду. «Филадельфия» продлила свою серию неудач до 7 поражений.