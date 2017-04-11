«Майами» обыграл «Кливленд» и сохранил шанс на плей-офф, Уильямс набрал 35 очков

«Майами Хит» дома в овертайме переиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 124:121 в матче регулярного чемпионата НБА.«Кливленд» лидировал в течение первых трёх четвертей, максимальный отрыв команды составлял 15 очков. В четвёртой двенадцатиминутке «Майами» наверстал отставание и ненадолго вышел вперёд, однако «Кливленд» перевёл игру в овертайм. В заключительном игровом отрезке лучше оказались «Хит».Самым результативным игроком матча стал защитник «Кавальерс», набравший 35 очков. Кевин Лав оформил дабл-дабл (25 очков, 10 подборов), у Ченнинга Фрая в активе 21 очко. В составе «Майами» 24 очка на счету Тайлера Джонсона, дабл-даблом отметился Хассан Уайтсайд (23 очка, 18 подборов).«Майами» одержал 40-ю победу в сезоне и занимает 9-е место в Восточной конференции, уступая «Чикаго» лишь по дополнительным показателям, «Кливленд» с 51 победой расположился на 2-й строчке.