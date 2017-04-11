Баззер-битер Вонле принёс победу «Портленду» в поединке против «Сан-Антонио»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома переиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 99:98 в матче регулярного чемпионата НБА.Хозяева вели с небольшим отрывом в течение первой половины матча, но позволили «Спёрс» выйти вперёд в третьей четверти. В драматичной концовке победу «Портленду» принёс баззер-битер, который за секунду до сирены выиграл подбор и забил из-под кольца.Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Шабазз Нэйпайар, набравший 32 очка. Автор решающего броска Ноа Вонле отметился также дабл-даблом (12 очков, 11 подборов). В составе «Спёрс» Кавай Леонард набрал 18 очков.«Портленд» одержал 41-ю победу и занимает 8-е место в Западной конференции, «Сан-Антонио» располагается на 2-й строчке, имея 61 победу.