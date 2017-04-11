«Юта» оборвала 14-матчевую победную серию «Голден Стэйт»

«Юта Джаз» на выезде одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 105:99 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Джаз» вели во второй четверти с отрывом в 10 очков, однако к началу последней двенадцатиминутки «Уорриорз» вышли вперёд. «Юта» хорошо провела концовку поединка и одержала победу, причём 13 очков в последней четверти записал на свой счёт защитник «Джаз» Джо Джонсон.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 28 очков, а Кевин Дюрант оформил дабл-дабл (16 очков, 10 подборов). В составе «Юты» 20 очков на счету Джорджа Хилла, а Руди Гобер отметился дабл-даблом (17 очков, 18 подборов).
«Юта» прервала 14-матчевую победную серию «Голден Стэйт» и с 50 победами располагается на 5-м месте в Западной конференции. «Уорриоз» находятся на 1-й строчке, имея 66 побед.