«Клипперс» одержали шестую победу подряд, дома обыграв «Хьюстон»

«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 125:96 в матче регулярного чемпионата НБА.
В течение первой половины матча ни одной из команд не удавалось оторваться в счёте, однако в третьей четверти «Клипперс» добились гандикапа в 28 очков, который увеличили в заключительном игровом отрезке.
В составе «Клипперс» Джамал Кроуфорд и Крис Пол набрали по 19 очков, а Деандре Джордан оформил дабл-дабл (14 очков, 11 подборов). У «Хьюстона» 17 очков записал на свой счёт Эрик Гордон.
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал 50-ю победу в сезоне и шестую подряд и занимает 4-е место в Западной конференции, а «Хьюстон» располагается строчкой выше с 54 победами.