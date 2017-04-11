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Нэйпайар обновил личный рекорд результативности, набрав 32 очка
11 апреля 2017, вторник. 10:39.
Баскетбол
Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Шабазз Нэйпайар
в
матче регулярного чемпионата НБА
с «Сан-Антонио Спёрс» (99:98) обновил личный рекорд результативности, набрав 32 очка.
Кроме того, Нэйпайар собрал 6 подборов и отдал 5 результативных передач.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс
Шабазз Нэйпайар
Новости. Баскетбол
11 апреля 2017, вторник
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