Нандо де Коло: «Баскония» сильна командной игрой и агрессивной защитой

Защитник ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего противостояния в четвертьфинале плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».«Баскония» – хорошо укомплектованная команда, которую тренирует очень перспективный тренер Сито Алонсо. Нам будет непросто. Все знают, насколько сильно баски играют дома, поэтому мы не должны допустить ни одной осечки в Москве. Среди игроков соперника сложно выделить кого-то одного – они сильны прежде всего командной игрой, агрессивной защитой и быстрыми переходами из обороны в атаку», – приводят слова защитника ЦСКА «Известия».