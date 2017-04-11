Джордж: не могу с уважением отнестись к работе судей в поединке с «Филадельфией»

Форвард «Индианы Пэйсерс»подверг критике судейство в матче с «Филадельфией Сиксерс» (120:111).«Вы знаете, как я отношусь к рефери. Сегодня мне действительно не понравилась их работа. Я неоднократно говорил им о провокациях Джеральда Хендерсона, но они не обращали на это внимания. Он бил меня в живот на протяжении всего матча. Я оставался спокоен до четвёртой четверти. Но затем он повалил меня на пол, и мне дали технический фол. Через некоторое время он ударил меня локтем в шею, и я вновь несправедливо получил технический. Так что я не могу уважать такую работу рефери», – приводит слова Джорджа NBC Sports.Отметим, что судьи удалили обоих игроков. Лидер «Пэйсерс» получил второй технический фол за реакцию на удар Джеральда Хендерсона.