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Гобер: у «Юты» есть потенциал для невероятных результатов в плей-офф

11 апреля 2017, вторник. 17:29. Баскетбол
Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер верит, что его команде по силам показать высокий результат в плей-офф.

«Я не хочу ставить нам какие-то рамки. У нас есть потенциал, чтобы совершить в плей-офф невероятные вещи. Я читал интервью Чонси Биллапса, где он говорил о том, как победить топовые команды. Я думаю, что у нас должно быть такое же восприятие, как у „Детройт Пистонс“ времён Чонси Биллапса, когда команда из Мичигана выиграла титул. Мы должны тяжело работать, играть и верить в себя», — приводит слова Гобера Hoopshype.

Отметим, что в первом раунде плей-офф «Юта Джаз» сыграет против «Лос-Анджелес Клипперс».
Источник: Hoopshype Сообщить об ошибке
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Юта Джаз Руди Гобер
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