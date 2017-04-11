Гобер: у «Юты» есть потенциал для невероятных результатов в плей-офф

Центровой «Юта Джаз»верит, что его команде по силам показать высокий результат в плей-офф.«Я не хочу ставить нам какие-то рамки. У нас есть потенциал, чтобы совершить в плей-офф невероятные вещи. Я читал интервью Чонси Биллапса, где он говорил о том, как победить топовые команды. Я думаю, что у нас должно быть такое же восприятие, как у „Детройт Пистонс“ времён Чонси Биллапса, когда команда из Мичигана выиграла титул. Мы должны тяжело работать, играть и верить в себя», — приводит слова Гобера Hoopshype.Отметим, что в первом раунде плей-офф «Юта Джаз» сыграет против «Лос-Анджелес Клипперс».