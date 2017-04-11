«Реал» и «Барселона» поборются за форварда «Зенита» Яниса Тимму

Лидеры испанского баскетбола, мадридский «Реал» и «Барселона» намерены побороться за латвийского форварда «Зенита», об этом сообщает Okdiario.В нынешнем сезоне баскетболист стал одним из главных открытий второго по силе баскетбольного турнира в Европе — Еврокубке. Его средние показатели в этом турнире составляли 16 очков, 4,7 подбора и 2,9 передачи за матч.В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ на счету Тиммы 20 поединков, в которых он набирает в среднем по 14 очков, собирает по 4 подбора и совершает по 2,6 передачи.