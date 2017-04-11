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В. Карасёв: прогресс «Зенита» очевиден, мы выходим на новый уровень

11 апреля 2017, вторник. 21:53. Баскетбол
Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв подвёл итоги завершающегося сезона, а также отметил отличную работу селекционеров, которые выбирают легионеров для приглашения в команду.

«Конечно, прогресс «Зенита» очевиден, мы выходим на новый уровень. И игроки пришли статусные: Стефан Маркович, Сергей Карасёв. Сильнее стали ребята, которые у нас в команде не первый год. В этом сезоне есть отличная ротация, по которой мы уже приближаемся к командам Евролиги. «Зенит» — клуб самого высокого уровня, если говорить о футболе. Они знают, как работать на этом высоком уровне. В общем, если клуб поставит перед собой такую цель, мы можем неплохо играть в Евролиге.

Что касается приглашения легионеров, то это кропотливая работа менеджеров и тренерского штаба. По тем иностранцам, которых мы подписали перед этим сезоном, работали всё лето. Приятно, что соотношение цена-качество у нас совпадает. В случае с Марковичем мы знали, что берём игрока очень высокого уровня. Просто ещё поработали вместе с ним. Вы правильно отметили, что он лидер не только в обороне, но и в атаке. Причём не только по передачам, но и по результативности. У нас он стал снайпером, теперь уверенно бьёт трёхочковые даже с 10 метров. Это означает, что всё это было в нём заложено, но нужно было ему позволить делать броски», — приводит слова Карасёва «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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БК Зенит Василий Карасёв
Новости. Баскетбол
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