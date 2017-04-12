«Оклахома» без Уэстбрука вырвала победу у «Миннесоты», Таунс набрал 26 очков

«Оклахома-Сити Тандер» переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Таргет-центре» в Миннеаполисе и завершилась со счётом 100:98 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Оклахома-Сити» достигало 22 очков.
В отсутствие Расселла Уэстбрука самым результативным в составе «Тандер» стал Виктор Оладипо, набравший 20 очков. Ещё 19 очков на счету Домантаса Сабониса. За «Миннесоту» 26 очков и 12 подборов оформил Карл Таунс. В активе Рики Рубио 14 очков и 10 передач.