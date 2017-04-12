«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан», добыв пятую победу подряд

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 108:96 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Метта Уорлд Пис, на счету которого 18 очков. Джордан Кларксон и Брэндон Ингрэм набрали по 15 очков. У «Пеликанс» дабл-дабл оформил Шейк Диалло (19 очков, 11 подборов), по 14 очков набрали Алексис Ажинса и Джру Холидей.
«Лейкерс» одержали пятую победу подряд, тогда как «Нью-Орлеан» потерпел пятое кряду поражение.