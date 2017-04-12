Адетокунбо, Миддлтон, Снелл и Деллаведова не сыграют в матче с «Бостоном»

Четыре игрока основной ротации «Милуоки Бакс» — разыгрывающий, атакующий защитник, лёгкие форварды— не поедут на заключительный матч регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», сообщает ESPN.«Милуоки» уже обеспечил себе выход в плей-офф, а «Бостон» в случае победы займёт первое место в Восточной конференции, опередив «Кливленд Кавальерс». Кроме того, «Селтикс» могут стать первыми даже в случае поражения, если «Кливленд» проиграет «Торонто Рэпторс».