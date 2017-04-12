Оладипо: попробовал себя в роли Уэстбрука в матче с «Миннесотой»

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер»поделился впечатлениями от игры в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором не принимал участия разыгрывающий«Поскольку Уэстбрук отсутствовал, я попробовал себя в его роли. Попытался стать лидером команды и вести за собой партнёров личным примером. Получилось неплохо. Все, включая меня самого, приобрели ценный опыт», – цитирует Оладипо ESPN.Встреча закончилась выездной победой «Оклахома-Сити» со счётом 100:98.