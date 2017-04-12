Гарнетт: на мой взгляд, Адетокунбо – самый прогрессирующий игрок НБА

Бывший форвард НБАподелился мнением относительно того, кто является главным претендентом на одну из самых престижных индивидуальных наград сезона.«На мой взгляд,– самый прогрессирующий игрок лиги. Он стал лучшим в команде во всех основных статистических категориях. Адетокунбо делает всё для партнёров. Он помогает каждому стать сильнее», – передаёт слова Гарнетта «Eurohoops».В текущем сезоне форвард «Милуоки Бакс» набирает по 22,9 очка, совершает по 8,8 подбора, отдаёт по 5,4 передачи, делает по 1,6 перехвата и ставит по 1,9 блок-шота в среднем за игру.