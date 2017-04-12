Уолл, Бил и Моррис не сыграют против «Майами»

Игроки стартовой пятёрки «Вашингтон Уизардс», защитники, а также форвардне сыграют в заключительном матче регулярного чемпионата команды против «Майами Хит», об этом сообщает Rotoworld. Лидеры команды получат день отдыха.«Вашингтон» уже обеспечил себе место в плей-офф, в то время как для «Майами» эта игра во многом может стать определяющей. В случае победы при определённых раскладах флоридцы могут оформить выход в плей-офф.В первом раунде плей-офф «Вашингтон», вероятнее всего, встретится с «Атланта Хокс».