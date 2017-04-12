Маинми пропустит старт плей-офф

Центровой «Вашингтон Уизардс»пропустит как минимум первый матч плей-офф, об этом сообщает Sportando.Накануне тренер команды Скотт Брукс заявлял, что француз не сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата с «Майами Хит». После прохождения МРТ выяснилось, что центровой страдает от отёка левой икроножной мышцы. Восстановление Маинми займёт от 7 до 10 дней.В регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 31 поединке, набирая в среднем по 6 очков и совершая по 4,8 подбора.В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Атланта Хоукс», первая встреча серии пройдёт 15 апреля.