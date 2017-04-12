Э. Дэвиса не пустили в ресторан из-за кофты «Нью-Орлеана»

Мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс»не пустили в ресторан из-за того, что он был одет в клубную кофту с капюшоном. Дэвис и несколько его одноклубников пытались пройти в ресторан «Катана» в Лос-Анджелесе, но не прошли дресс-код.По сообщениям очевидцев, Дэвис предлагал сотрудникам заплатить за приватную комнату для своей компании, но те всё равно отказались нарушить правила ресторана. Только после ухода баскетболиста к сотрудникам вышел управляющий заведения, который отругал их за принятое решение, сообщает Dime.