«Денвер» закончил сезон победой над «Оклахомой», Йокич набрал 29 очков

«Денвер Наггетс» на выезде переиграл «Оклахома Сити Тандер» со счётом 111:105 в матче регулярного чемпионата НБА.«Оклахома» вела во второй четверти с отрывом в 15 очков, однако к концу третьей двенадцатиминутки растеряла своё преимущество и позволила «Денверу» выйти вперёд.Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера», оформивший дабл-дабл из 29 очков и 16 подборов, 27 очков на счету Джамала Маррея.«Денвер» занял 9-е место в Западной конференции с 40 победами, «Оклахома» вышла в плей-офф с 6-го места и в первом раунде сыграет с «Хьюстон Рокетс».