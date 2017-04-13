32 очка Гордона помогли «Орландо» одержать верх над «Детройтом»

«Орландо Мэджик» дома одержал победу над «Детройт Пистонс» со счётом 113:109 в матче регулярного чемпионата НБА.«Мэджик» лидировал на исходе первой четверти с отрывом в 20 очков, однако в третьем периоде «Детройт» совершил рывок и смог отыграться. В концовке, впрочем, чуть лучше оказались всё же игроки «Орландо».Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик», оформивший дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Николы Вучевича (18 очков, 11 подборов), 21 очко набрал Элфрид Пэйтон. У «Пистонс» по 20 очков записали на своё имя Иш Смит и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, а Бобан Марьянович отметился дабл-даблом (14 очков, 11 подборов).«Орландо» занял 13-е место в Восточной конференции, «Детройт» расположился на 10-й строчке.