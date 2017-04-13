«Даллас» прервал пятиматчевую серию поражений в игре с «Мемфисом»

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 100:93 в матче регулярного чемпионата НБА.
Хозяева вели в счёте в течение большей части поединка, однако «Даллас» переломил ход игры в заключительной четверти.
По 15 очков набрали двое игроков в составе каждой из команд — у «Маверикс» — Николас Бруссино и Девин Харрис, а у «Гриззлиз» — Майк Конли и Зак Рэндольф.
Даллас одержал первую победу в шести матчах и занял 11-е место в Западной конференции, а «Мемфис» вышел в плей-офф с 7-го места и в первом раунде сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».