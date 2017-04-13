Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Миннесоту»

«Хьюстон Рокетс» дома одержал верх над «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом 123:118 в матче регулярного чемпионата НБА.В первой половине игры команды лидировали поочередно, но в третьей четверти «Хьюстон» добился преимущества, которое удержал до конца матча.У «Хьюстона» трипл-дабл на свой счёт записал— 27 очков, 10 подборов, 12 передач. Дабл-даблы — у Клинта Капелы (22 очка, 10 подборов) и Патрика Беверли (10 очков, 10 подборов). 20 очков набрал Райан Андерсон. В составе «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 28 очков и 21 подбора, у Шабазза Мухаммада — 22 очка, у Эндрю Уиггинса — 21.«Хьюстон» занял 3-е место в Западной конференции и в первом раунде сыграет с «Оклахомой». «Миннесота» закончила сезон шестью поражениями и находится на 13-й строчке.