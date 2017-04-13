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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Миннесоту»

13 апреля 2017, четверг. 07:24. Баскетбол
«Хьюстон Рокетс» дома одержал верх над «Миннесотой Тимбервулвз» со счётом 123:118 в матче регулярного чемпионата НБА.

В первой половине игры команды лидировали поочередно, но в третьей четверти «Хьюстон» добился преимущества, которое удержал до конца матча.

У «Хьюстона» трипл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден — 27 очков, 10 подборов, 12 передач. Дабл-даблы — у Клинта Капелы (22 очка, 10 подборов) и Патрика Беверли (10 очков, 10 подборов). 20 очков набрал Райан Андерсон. В составе «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 28 очков и 21 подбора, у Шабазза Мухаммада — 22 очка, у Эндрю Уиггинса — 21.

«Хьюстон» занял 3-е место в Западной конференции и в первом раунде сыграет с «Оклахомой». «Миннесота» закончила сезон шестью поражениями и находится на 13-й строчке.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2017, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
123 : 118 (33:32, 27:28, 35:21, 28:37)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Харден - 27, Капела - 22, Андерсон - 20, Ариза - 15, Гордон - 11, Беверли - 10, Илариу - 9, Л. Уильямс - 7, Т. Уильямс - 2, Вилтджер, Харрелл, Онуаку, Айзея, Деккер, Браун
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Мухаммад - 22, Уиггинс - 21, Джонс - 17, Данн - 10, Раш - 8, Дьенг - 6, Касспи - 4, Олдрич - 2, Бьелица, Пэйн, Лавин, Рубио, Хилл, Пекович
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Хьюстон Рокетс Джеймс Харден НБА
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