«Индиана» обыграла «Атланту», Джордж набрал 32 очка

«Индиана Пэйсерс» дома переиграл «Атланта Хоукс» со счётом 104:86 в матче регулярного чемпионата НБА.«Пэйсерс» добились 15-очкового отрыва в начале третьей четверти и затем удерживали это преимущество вплоть до финальной сирены.Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы»— на его счету дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов.«Индиана» заняла 7-е место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Кливлендом». «Атланта» расположилась на 5-й строчке и вышла на «Вашингтон».