«Чикаго» вышел в плей-офф, разгромив «Бруклин» — "+39"

«Чикаго Буллз» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 112:73 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Буллз» ни разу в течение поединка не уступали в счёте, постепенно увеличивая своё преимущество вплоть до финальной сирены.
Самым результативным игроком матча стал форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. В составе «Бруклина» 20 очков записал на свой счёт Арчи Гудвин.
«Чикаго» занял 8-е место в Восточной конференции, по дополнительным показателям опередив «Майами», а «Бруклин» расположился на последней строчке. В плейофф «Буллз» встретятся с «Бостоном».